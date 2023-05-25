Здоровье 25 мая 2023, 17:41 Иммунолог Андреев рассказал, что дачники рискуют заразиться токсоплазмозом и мышиной лихорадкой

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В разгаре дачный сезон, поэтому стоит помнить, что контакт с почвой может приводить к различным заболеваниям. Об этом «Газете.ru» рассказал аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Александр Андреев.

По его словам, при работе с почвой нужно обязательно надевать перчатки. В противном случае можно подхватить ряд заболеваний. Среди них, как добавила «Политика сегодня», токсоплазмоз. Его возбудителя, паразита, переносят кошки.

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Еще одна опасность — мышиная лихорадка. Наконец, птицы могут занести в почву столбняк.

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