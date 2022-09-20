Иммунодиетолог Шутова связала снижение температуры с желанием больше есть | 360°

Здоровье 20 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Иммунодиетолог Шутова связала снижение температуры с желанием больше есть Unsplash.com

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Во время похолодания люди начинают употреблять больше еды, из-за чего может повышаться вес. Такой информацией поделилась иммунодиетолог и международный нутрициолог Анна Шутова. Об этом сообщила «Газета.ru».

Кроме того, по словам медика, на желании есть больше сказывается сокращение светового дня. Недостаток витамина D вызывает скачки в настроении и эмоциональные переедания, передали «Известия».

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«Проверьте свой уровень витамина D, скорректируйте его до оптимального и употребляйте больше продуктов, естественных источников витамина D (форель, семга, сельдь), которые одновременно содержат еще один „активатор настроения“ — омега-3 жирные кислоты», — посоветовала Шутова.

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