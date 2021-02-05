Врач назвала два способа повышения ослабленного иммунитета весной

Весна не только принесет россиянам первое тепло, но и повлияет на иммунитет. Врач-терапевт Наталья Уклеина рассказала «360», что укрепить его помогут поездки на море и витамины.

Если человек решит отправиться отдыхать к морю, то предпочтительно уехать недели на две. Так эффект будет ощутимее.

«Желательно, чтобы поездка была не менее двух недель. По возвращению — акклиматизация, хотя бы неделю посидеть дома. Поездка на море — всегда оздоровительный фактор и повышение иммунитета», — подчеркнула Уклеина.

По словам врача, еще одним способом укрепить иммунную систему являются специальные лекарственные средства. Особенно актуален их прием переболевшим — как взрослым, так и детям. Снять усталость и повысить работоспособность тоже помогут определенные препараты. Однако решение по приему любых лекарств в этой ситуации специалист принимает индивидуально.

Уклеина добавила, что не стоит надеяться на прогулки: иммунитет они не повысят — только создадут возможность здорового образа жизни.

«Иммунитет падает при неустойчивой погоде, когда сыро и слякотно. <…> Все остальные факторы — перенесенные зимой заболевания», — сказала терапевт. Она напомнила, что солнце всегда было фактором, стимулирующим сопротивляемость организма различным болезням. Поэтому всем «рекомендован и доступен витамин D».

С приемом антиоксидантов Уклеина призвала соблюдать осторожность, поскольку у них «масса побочных эффектов».

При этом желание восполнить недостаток витаминов в организме не всегда идет на пользу, даже в зимние месяцы. Диетолог Нурия Дианова объяснила «360», с чего нужно начинать их прием.