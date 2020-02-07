Иммунитет россиян проверят на устойчивость к коронавирусу

Иммунитет россиян могут проверить на устойчивость к коронавирусу. Это станет возможным благодаря новой системе всероссийского мониторинга коллективного иммунитета.

Как сообщила газета «Известия», система называется «Монитор-Био». Сейчас она только разрабатывается и действует в пилотном режиме только в нескольких регионах страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Новосибирская область и Крым.

Система уже включает в себя свыше 20 заболеваний, в числе которых туберкулез, ветряная оспа, гепатиты и другие.

С помощью «Монитор-Био» можно будет контролировать уровень сопротивляемости россиян инфекциям. Также система поможет скорректировать Национальный календарь профилактических прививок, и уточнить географию и сроки охвата вакцинацией.

В «Монитор-Био» могут включить и смертельный коронавирус 2019-nCoV. Это позволит выяснить, есть ли у россиян коллективный иммунитет к нему.

У добровольцев разных возрастов обычно берут анализы крови, которые определяют, антитела или антигены к заболеваниям, содержащимся в сыворотке. Ввод системы мониторинга планируют завершить во второй половине 2020 года.

По словам эксперта, 2019-nCoV — новый вирус, к нему у россиян еще не может быть иммунитета. Но важно понять, как именно иммунитет среагирует на вирус. Это поможет спланировать защиту населения страны.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР. Число жертв коронавируса растет с каждым днем. По последним данным, от инфекции погибли уже 636 человек в Китае и один за пределами этой страны. Количество инфицированных превысило 28 тысяч.