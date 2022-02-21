Иммунитет после ковида не защищает от повторного заболевания — Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: иммунитет после ковида не защищает от повторного заражения, нужна вакцина
Появившийся после ковида иммунитет не дает гарантии, что человек не заболеет еще раз. Об этом предупредила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По словам специалиста, иммунитет после коронавируса не защищает на 100% от повторного инфицирования. После выздоровления необходимо пройти курс вакцинации.
«Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что вакцинация после перенесенного заболевания необходима в период от шести до 12 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемической ситуации», — сказала Руженцова «Российской газете».
Полный курс вакцинации от коронавируса в России уже прошли более 82 миллионов человек. Первый укол сделали свыше 86 миллионов жителей страны. Уровень коллективного иммунитета в стране сейчас составляет 59,7%.
Ранее врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова предупредила, что людям с аутоиммунными заболеваниями стоит пройти обследование перед вакцинацией.