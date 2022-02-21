Появившийся после ковида иммунитет не дает гарантии, что человек не заболеет еще раз. Об этом предупредила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам специалиста, иммунитет после коронавируса не защищает на 100% от повторного инфицирования. После выздоровления необходимо пройти курс вакцинации.

«Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что вакцинация после перенесенного заболевания необходима в период от шести до 12 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемической ситуации», — сказала Руженцова «Российской газете».

Полный курс вакцинации от коронавируса в России уже прошли более 82 миллионов человек. Первый укол сделали свыше 86 миллионов жителей страны. Уровень коллективного иммунитета в стране сейчас составляет 59,7%.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова предупредила, что людям с аутоиммунными заболеваниями стоит пройти обследование перед вакцинацией.