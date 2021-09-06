Фитотерапевт рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Профессиональный травник с медицинским образованием, фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал, как укрепить иммунитет в осенний период и оградить себя от сезонных заболеваний. Об этом сообщили NEWS.ru.

Врач посоветовал пить отвар из цветов лабазника вязолистного, который в народе называют таволгой. Он делает организм более крепким, а также помогает при лечении некоторых болезней. Приобрести эти цветы можно на обычных рынках.

Также в борьбе с осенними заболеваниями помогает шалфей. Шалфей растет в степях средней полосы, на юге же многие выращивают это растение в садах. Шалфей обладает противовирусным эффектом, а также повышает укрепляет иммунную систему.

Также может быть полезен чай из монарды дудчатой, садового розмарина, иссопа лекарственного или же спиреи зверобоелистной и иволистной, передал сайт kp.ru.

«Растения стоит заваривать в фиточаях, тогда не будет горечи. Продолжительность употребления — три-четыре недели», — рассказал эксперт.