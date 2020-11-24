Человек с иммунитетом к коронавирусу остается опасным для окружающих. При встрече с инфекцией он может не заболеть сам, но заразить других людей. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Иммунитет не стерильный. Не стерильный — это значит, вирус может жить в организме при том, что человек не заболевает, сам не дает клинических проявлений. На слизистой [вирус] живет, в других клетках организма. Поэтому человек, у которого есть иммунитет, может содержать на слизистой новый коронавирус», — привело РИА «Новости» слова Поповой.

Глава ведомства отметила, что сейчас ученые из разных стран пытаются выяснить, какая должна быть концентрация антител для защиты от заражения. Но пока этих данных у специалистов нет. Кроме того, Попова подчеркнула, что вакцинация препятствует тяжелому течению COVID-19, но не защищает от болезни.

«Ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем, против которого она работает, и от проникновения этого возбудителя в организм. Ни одна. Вакцина не защищает от встречи, от проникновения, значит, какой-либо формы заболевания», — заключила она.

Всего в России насчитывается 2 138 828 случаев инфицирования коронавирусом. Врачам удалось вылечить 1 634 671 пациента, скончался 37 031 человек.