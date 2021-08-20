Педиатр рассказал, почему у детей вырабатывается иммунитет к COVID-19

Ни одного случая повторного заражения COVID-19 среди детей не зарегистрировали в Московской области. Главный специалист минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина объяснила, с чем может быть связана подобная невосприимчивость. Об этом сообщило URA.ru.

По ее мнению, причина заключается в особенностях детского иммунитета. Врач допустила вариант того, что повторные случаи могут возникать, однако проходят они слишком легко. При этом влиять может отсутствие у большинства детей факторов риска повторных заболеваний — инсультов, инфарктов и тромбозов.

«В Московской области мы не наблюдали такого, чтобы дети заболевали второй раз, а Московская область является по численности населения вторым после Москвы. Конечно, у детей иммунная система другая. Также, возможно, у них все настолько легко протекает, что повторные случаи просто не фиксируются», — рассказала эксперт.