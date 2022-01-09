Акулы могут помочь в борьбе человечества с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из США, отметил «Коммерсант».

Ученые выяснили, что белки из иммунной системы акул могут предотвратить заражение коронавирусом. Эти белки, как отметили исследователи, в 10 раз меньше антител, которые вырабатываются в организме человека. Это позволяет им проникать туда, куда белки людей не попадают.

Антитела акулы, как следует из материала, смогут проникать даже в шипы коронавируса. Это заблокирует саму возможность соединения вируса с клетками человека.

Открытие исследователей в будущем могут использовать в лекарствах от коронавируса. Но пока говорить об этом рано, поскольку ученые еще не провели тестирование белков акулы на реальных пациентах.

Синий, серый или бледный оттенок кожи может говорить о заражении штаммом коронавируса «омикрон». По словам ученых, кожа приобретает один из таких оттенков при низком уровне кислорода в крови — сатурации. К более заметным признакам инфицирования специалисты отнесли затрудненное дыхание, а также спутанность создания, боль и сдавленность в груди.