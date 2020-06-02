    02 июня 2020, 13:15

    «Иллюзия защиты». Вирусолог — об опасности ношения шарфа вместо маски

    Артур Блянихов

    Вирусолог Сергей Нетесов рассказал радиостанции «Говорит Москва» об опасности ношения шарфа вместо медицинской маски. По его словам, ткань одежды не спасает от вдыхания мелких частиц.

    Нетесов обратил внимание на то, что у медицинской маски есть ярко различимые стороны — внутренняя и лицевая. Их не перепутаешь даже в том случае, если надеваешь маску многократно.

    «Если они ее перепутают — это очень плохо, это означает, что они будут вдыхать именно то, что отфильтровалось, то есть они будут вдыхать и вирус, если он там был», — предупредил специалист.

    С шарфом ситуация совершенно другая. Никто не запомнит, каким местом шарфа человек дышал. Велика вероятность, что он перепутает и будет вдыхать все вещества, которые осели на шарфе с внешней стороны. Выходит, что от шарфа больше вреда, нежели пользы.

    Маски изготавливают с соблюдением специальных технических условий. Один из слоев — фильтрующий материал. Он задерживает частицы больше определенного размера, чего нельзя сказать о шарфах, кофтах и свитерах.

    По словам Нетесова, это материал с кучей дырок, который будет что-то задерживать только в тех местах, где расположены узлы, а между ними все будет пролетать насквозь.

    «Поэтому такие использования обычной одежды — это просто иллюзия защиты. В случае шарфа даже наоборот, это может усугубить ситуацию, это будет хуже, чем вообще идти без маски из-за того, что человек эту сторону повернет к себе», — подытожил вирусолог.