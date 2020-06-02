Нетесов обратил внимание на то, что у медицинской маски есть ярко различимые стороны — внутренняя и лицевая. Их не перепутаешь даже в том случае, если надеваешь маску многократно.

«Если они ее перепутают — это очень плохо, это означает, что они будут вдыхать именно то, что отфильтровалось, то есть они будут вдыхать и вирус, если он там был», — предупредил специалист.

С шарфом ситуация совершенно другая. Никто не запомнит, каким местом шарфа человек дышал. Велика вероятность, что он перепутает и будет вдыхать все вещества, которые осели на шарфе с внешней стороны. Выходит, что от шарфа больше вреда, нежели пользы.

Маски изготавливают с соблюдением специальных технических условий. Один из слоев — фильтрующий материал. Он задерживает частицы больше определенного размера, чего нельзя сказать о шарфах, кофтах и свитерах.

По словам Нетесова, это материал с кучей дырок, который будет что-то задерживать только в тех местах, где расположены узлы, а между ними все будет пролетать насквозь.

«Поэтому такие использования обычной одежды — это просто иллюзия защиты. В случае шарфа даже наоборот, это может усугубить ситуацию, это будет хуже, чем вообще идти без маски из-за того, что человек эту сторону повернет к себе», — подытожил вирусолог.