Названы опасные последствия бессимптомного или легкого ковида

Мягкое или бессимптомное течение коронавирусной инфекции может привести к долгой и опасной реакции иммунной системы, которая продолжит атаковать клетки и ткани человека даже после ухода возбудителя. Об этом говорится в исследовании ученых Седарс-Синайского медицинского центра США, опубликованного на сайте Journal of Translational Medicine.

Специалисты исследовали образцы крови 177 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме. Биоматериалы сравнили с образцами, взятыми у здоровых людей до пандемии.

В образцах перенесших инфекцию обнаружили повышенный уровень аутоантител, которые свойственны людям, страдающим от хронических аутоиммунных заболеваний. В их число включили ревматоидный артрит или красную волчанку. Во время такой болезни все органы человека подвергаются постоянной атаке аутоантител, что значительно ухудшает их состояние.

Ученые отметили, что обнаруженные аутоантитела свойственны заболеваниям, которые чаще проявляются у женщин. Но проведенное исследование показало, что повышенный уровень выработанных аутоантител у мужчин встречается чаще.

Результаты исследования используют для разработки терапии пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.