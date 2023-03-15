Здоровье 15 марта 2023, 15:07 Иинфекционист Малышев рассказал, какие люди наиболее подвержены риску сибирской язвы Иинфекционист Малышев заявил, что у пожилых и детей риск заболеть сибирской язвой выше

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В современном мире существует множество эффективных методов борьбы с сибирской язвой. Однако некоторые люди наиболее подвержен этому заболеванию. Профессор, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, кто находится в группе риска. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, чаще всего с такой проблемой сталкиваются скотники, ветеринары, мясники и другие люди, которые так или иначе связаны с сельским хозяйством. Однако заболеть сибирской язвой могут дети, пожилые и пациенты с ослабленным иммунитетом.

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«Если сибирскую язву не лечить, то летальность высокая. Также все зависит от того, какая форма: кожная — это одно, кишечная или легочная — это другое», — пояснил медик.

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