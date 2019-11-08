Игоря Верника госпитализировали из-за приступа остеохондроза

Телеведущий и журналист Вадим Верник рассказал «360» о состоянии здоровья своего брата Игоря. Ранее СМИ сообщили о его экстренной госпитализации.

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Вадим Верник сообщил, что у Игоря обострение остеохондроза.

«Его привезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой, так как оснований для госпитализации нет», — сообщил Вадим Верник.

Несколько часов назад стало известно, что у Игорь Верник пожаловался на боли в пояснице и онемение ноги во время спектакля в МХТ имени Чехова. Как уточнил «Пятый канал», 56-летнему актеру врачи на месте около часа оказывали помощь, и решили его госпитализировать.

Игорь Верник известен зрителям как актер и телеведущий программ «Рек-Тайм», «Проще простого» и «Доброе утро». Он сыграл в фильмах «12» и «Упасть вверх». В театре он участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Кухня» и «На углу у Патриарших». В 2016 году Верник был удостоен звания народный артист России.