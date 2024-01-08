08 января 2024, 22:03
Идеальный вариант. Россиянам рассказали, как похудеть после новогодних праздников
Спортивный врач Поляев: 4-х разовое питание поможет похудеть после праздников
Избавиться от лишних килограммов и привести вес в норму поможет четырехразовое питание и физическая активность. О правильном похудении «Известиям» рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физической культуры педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Борис Поляев.
Врач отметил, что важно восстановить режим сна и питания, а также тратить энергии больше, чем потреблять. Для этого необходимо повысить физическую активность и уменьшить количество калорий.
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«Идеальным вариантом на первых порах станет четырехразовое питание: завтрак, обед, ужин и один из любых перекусов», — объяснил медик.
Врач рекомендовал ввести в рацион больше куриного филе из-за высокого содержания в нем белка, который обеспечивает качественное похудение. Также полезны телятина, кролик, индейка и рыба. Необходима и клетчатка, которая улучшает работу кишечника.
Сбросить лишний вес можно во время ходьбы при условии постепенного увеличения нагрузок. Для эффективного похудения стоит дополнительно проходить примерно три километра.
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