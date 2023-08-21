Здоровье 21 августа 2023, 10:44 ИА Runews24: британские фармацевты посоветовали не начинать день с апельсинового сока и овощного салата

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Британские фармацевты рассказали, что не стоит начинать свой день с апельсинового сока. По их словам, при частом употреблении этот продукт способен вызывать аллергические реакции, написало ИА Runews24.

На метаболизм плохо повлияет холодная вода и овощной салат. Воду следует брать теплую, а салат — это вечернее блюдо, оно не особо дружит с пищеварительной системой натощак.

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Специалисты также советуют не пить на голодный желудок кофе и не есть мучные изделия. От кофе могут начаться проблемы с поджелудочной железой, а ударная порция дрожжевых изделий натощак приведет к вздутию.