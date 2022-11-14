Здоровье 14 ноября 2022, 15:34 ИА Nation News: испанские специалисты доказали эффективность прогулок для здоровья

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Всего 25 минут прогулок каждый день снижают риск смерти от различных заболеваний. К такому выводу пришли испанские медики Исследовательского центра службы первой помощи, написало ИА Nation News.

В исследовании принимали участие более трех тысяч добровольцев. Специалисты на протяжении 15 лет наблюдали за их образом жизни, а главное — за физической активностью.

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По результатам ученые сделали выводы, что даже минимальная физическая активность критически важна для здоровья. У людей, которые каждый день совершали прогулки, смертность была на 50% ниже, чем у тех, кто вел неспортивный образ жизни.

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