Ученые рассказали о связи долголетия и физической активности

Ученые из Гарварда рассказали, что физическая активность полезна пожилым людям. Она увеличивает продолжительность жизни. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на PNAS.

По из данным, спортивные нагрузки уменьшают опасные для организма процессы и, наоборот, усиливают механизмы, продлевающие жизнь. Вырабатывается энергия, которая направлена на регенерацию защиту клеток человека от старения.

«С возрастом становится еще важнее оставаться физически активными», — рассказали авторы.