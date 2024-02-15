Здоровье 15 февраля 2024, 13:19 HuffPost: бекон увеличивает риск смерти от болезней сердца

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Чрезмерное употребление бекона, хлеба и пережаренного растительного масла существенно увеличивает риск смертельного исхода из-за болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил сайт HuffPost.

Кардиологи Саман Сетарех-Шенас и Дэниел Люгер подчеркнули, что в беконе содержится большое количество соли, насыщенных жиров, холестерина, гемового железа. Из-за такого состава продукт считается одним из самых вредных.

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Как сообщил «ФедералПресс», также вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний повышает включение в рацион сосисок, колбас и копченостей.