Худеть с большого веса можно, если начать с головы. Советы диетолога

Быстро похудеть чрезвычайно трудно — на это есть разные причины. К тому же, темпы сбрасывания лишних килограмм у всех разные. А желание сесть на модную диету, например, интервальное голодание, — не всегда признак успешного похудения. Это же не снотворное, чтобы всем одинаково помогало.

Обо всем этом «360» рассказал диетолог, доктор медицинских наук, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург.

Быстро похудеть «чрезвычайно трудно», потому что действует большой комплекс причин, которые зачастую не удается перекрыть. В частности, известная фраза «Похудение начинается с головы».

«Эту голову очень сложно перестроить на новый лад. Нужна глубокая подсознательность», — пояснил диетолог.

Человек худой отличается от человека толстого по жизни тем, что он непоседливый, очень подвижный, шустрый, с очень структурированной жизнью. Он находит много более приятных занятий, чем вкусная еда. Соответственно, идет другой расход энергии над поступлением.

К операции стоит прибегать, если человек сильно потолстел — находится за гранью, в районе III или IV степеней ожирения, то есть весит почти или более чем в два раза, чем должен.

«Помочь только может бариатрическая операция, она действует безотказно. Мы оперируем желудок, после этого пищевое поведение или становится невозможным, или становится ненужным, то есть человек физически не может много съесть», — рассказал Гинзбург.

После такой операции будут довольно большие психологические проблемы, предупредил он. Нельзя делать такую операцию человеку принудительно — он «должен созреть, дойти до этого, что это его единственный шанс».

«Операция дает шанс не умереть от ожирения в ближайшие 5-10 лет», — сказал диетолог.

Темпы похудения бывают разные. Главное, чтобы это сопровождалось нормальным состоянием здоровья. Одно похудение не равно другому похудению Михаил Гинзбург диетолог.

В процессе похудения человек может потерять мышцы — нежировые ткани, также может наступить упадок сил. А если человек прекрасно себя чувствует, бодр и весел, на подъеме, он может терять довольно много веса, где-то 8-10 килограммов в месяц. Любой врач сталкивался в практике с такими наблюдениями, и человек прекрасно себя чувствовал.

А усредненная норма — не больше двух килограммов в месяц.

«Беда в том, что большинству толстых людей не хватает терпения на весь срок лечения. Через какое-то время бросают все это, и у них возникает обратный ход вещей», — напомнил собеседник «360».

Интервальное голодание — сейчас модная диета. Однако это не значит, что она в равной степени поможет каждому.

«Ничего нет, чтобы помогало всем всегда в одинаковой степени. Что-то кому-то помогает, но проблема в целом в том, что эти люди как правило не могут похудеть до какого-то приличного результата и удержать. У них очень глубокие проблемы, которые в комплексе надо рассматривать», — сказал Гинзбург.