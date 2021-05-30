Худеющим россиянам объяснили, чем нужно завтракать

Тем, кто решил похудеть, нужно есть на завтрак продукты с высоким содержанием сложных углеводов и белков. Желающим сбросить вес надо обязательно есть утром, чтобы исключить переедание во второй половине дня. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Собеседница отметила, что сложные углеводы есть в кашах и мюсли, а белок — в яйцах, нежирном мясе и рыбе.

«Это может быть, например, омлет. Это может быть какое-то блюдо из творога. Какое-то нежирное мясо либо рыба и что-то, что содержит пищевые волокна. Это могут быть либо овощи, либо фрукты, либо сухофрукты — что удобно, в общем-то, человеку использовать», — заявила Круглова.

По словам диетолога, худеющим по утрам нужно есть основательно, чтобы днем не испытывать голод. Круглова подчеркнула, что начало дня без еды и переедание после обеда ведут к набору веса.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что избыточный вес и ожирение приобрели масштабы пандемии. Он отметил, что от этих проблем со здоровьем люди умирают гораздо чаще, чем от ковида.