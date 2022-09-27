Худеющим людям посоветовали есть зеленые яблоки | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 23:46

Небензя рассказал о мечтах стран Запада обескровить и расчленить Россию

Мир

27 сентября 2022, 23:44

Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ

Реклама

Власть

27 сентября 2022, 23:43

Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах»

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:37

Спецоперация была бы не нужна, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека — Небензя

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:15

Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР

Власть

27 сентября 2022, 23:13

«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий

Мир

27 сентября 2022, 23:04

Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG

Подмосковье

27 сентября 2022, 22:57

Лифты в домах на улицах Дружбы и Маяковского в Химках отремонтировали

Мир

27 сентября 2022, 22:46

Пасечник попросит Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России

Здоровье

27 сентября 2022, 18:03

Худеющим людям посоветовали есть зеленые яблоки

Читать 360tv в

Диетологи заявили, что зеленые яблоки положительно влияют на работу мозга, пищеварение и сердечно-сосудистую систему. Особенно они полезны тем людям, которые мечтают сбросить лишние килограммы. Об этом написало издание «Первоисточник».

Именно зеленые плоды содержат большое количество магния, фосфора, железа и других полезных микроэлементов. Кроме того, они обладают самой низкой калорийностью, сообщило ИА Nation News.

Реклама

Специалисты отмечают, что покупать можно любые яблоки, поскольку в магазине мы обычно интуитивно покупаем тот сорт, в котором на данный момент нуждается наш организм.

Реклама

Еда

Питание

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама