Худеющим людям посоветовали есть зеленые яблоки | 360°

Здоровье 27 сентября 2022, 18:03 Поделиться Telegram

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Viber Худеющим людям посоветовали есть зеленые яблоки

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Диетологи заявили, что зеленые яблоки положительно влияют на работу мозга, пищеварение и сердечно-сосудистую систему. Особенно они полезны тем людям, которые мечтают сбросить лишние килограммы. Об этом написало издание «Первоисточник».

Именно зеленые плоды содержат большое количество магния, фосфора, железа и других полезных микроэлементов. Кроме того, они обладают самой низкой калорийностью, сообщило ИА Nation News.

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Специалисты отмечают, что покупать можно любые яблоки, поскольку в магазине мы обычно интуитивно покупаем тот сорт, в котором на данный момент нуждается наш организм.

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