Гастроэнтеролог объяснил связь хронического гастрита и рака

Гастрит — гораздо более серьезное заболевание, чем принято думать. Многие считают, что он есть почти у всех. Но это не совсем так, предупредил главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин.

Эксперт пояснил, что гастрит представляет воспалительный процесс слизистой оболочки желудка, который протекает долгое время. Последствия у этого могут быть очень серьезные, предупредил он в эфире радио «Говорит Москва».

«Если мы говорим про хронический гастрит, который потенциально через ряд перестроек приводит к раку. То есть любой рак желудка — это длительное течение гастрита», — добавил Бордин.

С этой точки зрения, по его словам, к гастриту не надо относиться, как к чему-то, что «у всех есть». Своему здоровью следует уделять внимание, чтобы избежать серьезных проблем в будущем. Правило простое, однако часто люди игнорируют какие-то симптомы, считают, что это ерунда. Бордин посоветовал не закрывать глаза на дискомфорт в эпигастральной области и обращаться к специалистам для диагностики и терапии.