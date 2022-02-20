facebook_pixel
    20 февраля 2022, 18:59

    Гастроэнтеролог объяснил связь хронического гастрита и рака

    Гастроэнтеролог Бордин объяснил связь хронического гастрита и рака

    Ольга Назаркина

    Гастрит — гораздо более серьезное заболевание, чем принято думать. Многие считают, что он есть почти у всех. Но это не совсем так, предупредил главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин.

    Гастроэнтеролог объяснил связь хронического гастрита и рака

    Эксперт пояснил, что гастрит представляет воспалительный процесс слизистой оболочки желудка, который протекает долгое время. Последствия у этого могут быть очень серьезные, предупредил он в эфире радио «Говорит Москва».

    «Если мы говорим про хронический гастрит, который потенциально через ряд перестроек приводит к раку. То есть любой рак желудка — это длительное течение гастрита», — добавил Бордин.

    С этой точки зрения, по его словам, к гастриту не надо относиться, как к чему-то, что «у всех есть». Своему здоровью следует уделять внимание, чтобы избежать серьезных проблем в будущем. Правило простое, однако часто люди игнорируют какие-то симптомы, считают, что это ерунда. Бордин посоветовал не закрывать глаза на дискомфорт в эпигастральной области и обращаться к специалистам для диагностики и терапии.