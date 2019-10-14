Хронические болезни нашли почти у половины россиян после диспансеризации

Минздрав опубликовал итоги диспансеризации 2018 года. Обследование россиян показало, что среди взрослого населения около 50% страдают хроническими заболеваниями.

Среди детей показатель оказался еще выше, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на раздаточные материалы Министерства здравоохранения к Всероссийскому форуму по общественному здоровью.

Взрослых и детей распределили по четырем группам здоровья. В первой оказались здоровые граждане, во второй — те, у кого обнаружили функциональные отклонения. В третью и четвертую включили россиян с хроническими заболеваниями.

В возрасте старше 18 лет в первую группу занесли 30% обследованных. Во второй было 20% прошедших диспансеризацию, в третьей-четвертой — 50%. Число детей до 14 лет с хроническими заболеваниями — 56%. С 15 до 17 лет таких 55%.

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В 2018 году диспансеризацию и профилактические осмотры посетили 62 миллиона человек.

В Минздраве подчеркнули, что система здравоохранения должна предпринимать необходимые меры, чтобы доля людей первой группы здоровья повышалась. Кроме того, нельзя допустить переход здоровых россиян в третью или четвертую группу.