Хриплый голос связали с раком легких

Одним из симптомов рака легких может стать изменение голоса. Внимание стоит обратить, если у человека появилась необъяснимая охриплость.

Вероятные признаки онкологического заболевания описала газета Express со ссылкой на предоставленные международным Фондом рака легких данные.

Специалисты считают, что внезапная хрипотца в голосе или его ослабление могут свидетельствовать о начале заболевания.

Голос может охрипнуть из-за раковой опухоли в легких: она давит на гортанный нерв в грудной клетке. Из-за этого либо наступает его паралич, либо ослабление. Иногда возникает и паралич голосовой связки.

Ученые выделяют среди основных причин рака канцерогены. Провоцирует болезнь ионизирующее излучение и вирусная инфекция. Из-за их воздействия возникают кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого. Чем больший объем тканей поврежден, тем выше риск развития онкологии.

Подмосковные ученые нашли способ повысить эффективность лечения раковых заболеваний. Они выяснили, что в борьбе с онкологией поможет гормон мелатонин.