Хриплый голос связали с раком легких
Вероятные признаки онкологического заболевания описала газета Express со ссылкой на предоставленные международным Фондом рака легких данные.
Специалисты считают, что внезапная хрипотца в голосе или его ослабление могут свидетельствовать о начале заболевания.
Голос может охрипнуть из-за раковой опухоли в легких: она давит на гортанный нерв в грудной клетке. Из-за этого либо наступает его паралич, либо ослабление. Иногда возникает и паралич голосовой связки.
Ученые выделяют среди основных причин рака канцерогены. Провоцирует болезнь ионизирующее излучение и вирусная инфекция. Из-за их воздействия возникают кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого. Чем больший объем тканей поврежден, тем выше риск развития онкологии.
Подмосковные ученые нашли способ повысить эффективность лечения раковых заболеваний. Они выяснили, что в борьбе с онкологией поможет гормон мелатонин.