Хриплый голос назвали одним из признаков «омикрон»-штамма

Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет признаки, свойственные гриппу и острым респираторно-вирусным заболеваниям. Для него характерны заложенность носа и охриплость голоса. Об этом «Царьграду» рассказала главный областной специалист по инфекционным болезням Людмила Поволоцкая.

Если «альфа»-штамму были свойственны головная боль, одышка, мышечные боли, кожные высыпания, то у омикрон-штамма признаки похожи на ОРВИ.

«В первую очередь это поражение верхних дыхательных путей: чихание, заложенность носа, развитие синуситов, охриплость голоса. Если говорить о лихорадке, она просматривается примерно в 20% случаев», — отметила Поволоцкая.

Она добавила, что тяжелее всего переносить коронавирус пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.