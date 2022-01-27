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    27 января 2022, 15:41

    Хриплый голос назвали одним из признаков «омикрон»-штамма

    Оксана Лавнюженко

    Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет признаки, свойственные гриппу и острым респираторно-вирусным заболеваниям. Для него характерны заложенность носа и охриплость голоса. Об этом «Царьграду» рассказала главный областной специалист по инфекционным болезням Людмила Поволоцкая.

    Если «альфа»-штамму были свойственны головная боль, одышка, мышечные боли, кожные высыпания, то у омикрон-штамма признаки похожи на ОРВИ.

    «В первую очередь это поражение верхних дыхательных путей: чихание, заложенность носа, развитие синуситов, охриплость голоса. Если говорить о лихорадке, она просматривается примерно в 20% случаев», — отметила Поволоцкая.

    Она добавила, что тяжелее всего переносить коронавирус пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.