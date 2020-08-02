Хозяйкам посоветовали отказаться от готового фарша

Покупатели не могут точно знать состав готового фарша. В нем может содержаться большое количество внутреннего жира или хрящей, а вот мяса — мало.

Правда, в домашнем приготовлении измельченного сырого мяса тоже имеются минусы. В домашних мясорубках устанавливаются недостаточно острые ножи, поэтому мясо часто передавливается. А цены на профессиональное оборудование, которое не рвет и не выжимает мясо, стартуют от 30 тысяч рублей.

Прокофьев посоветовал просить продавца провернуть мясо при вас. Только так можно получить хороший фарш.

Историк кулинарии также дал совет на случай, если захочется приготовить фарш дома. Для этого нужно перед готовкой положить части мясорубки в морозильник. Это связано с тем, что мясо, которое предстоит измельчить, не должно нагреваться выше четырех градусов.

«Это гарантирует вашу пищевую безопасность», — пояснил Прокофьев.

При этом мясо тоже должно быть холодным и нарезанным на тонкие небольшие куски.

Кроме того, котлетный фарш важно вымешивать, рассказал специалист. Также измельченное мясо потом следует отбить. Историк кулинарии порекомендовал вымесить его, взять фаршевый комок и шлепками покидать в миску, раз 15–20 бросить его таким образом. Это необходимо для выбивания оттуда воздуха. Например, без этого не обойтись при приготовлении люля-кебаб.