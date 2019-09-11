Хорошая новость для любителей кофе. Напиток снижает риск возникновения рака кишечника

Названы продукты, провоцирующие рак Подробнее

Согласно рекомендациям медиков, снизить вероятность появления онкологии можно, включив в рацион питания клетчатку. Людям следует стремится к употреблению 30 граммов клетчатки в день. При этом больше всего необходимых пищевых волокон содержится в пшеничных отрубях. Их можно добавлять в кашу, смузи и обычные хлопья.

Специалисты подчеркнули, что даже после диагностирования онкологического заболевания диета с высоким содержанием клетчатки позволит улучшить выживаемость.

Для профилактики развития онкологии следует употреблять молоко и молочные продукты, а также жирную рыбу. Кофе, как ни странно, также оказался в списке продуктов, полезных при профилактике онкоголигических заболеваний.

«Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более», — сообщили специалисты.

А вот употребления мяса следует избегать, особенно красного. Его рекомендуется употреблять не более 100 граммов в день. Международные организации по борьбе с раком говорят о существовании связи между частым потреблением мяса и раком кишечника. Это обусловлено тем, что мясо подвергается обработке, во время которой образуются канцерогенные соединения, сообщило ИА Nation News.