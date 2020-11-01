Если ноги бывают часто холодными, то не стоит натягивать на них носки. Лучше всего обратиться к врачу, так как подобное состояние конечностей может говорить сразу о восьми серьезных заболеваниях.

По словам хирурга-ортопеда Даниэлы Депре, в холодное время года ноги могут действительно просто замерзать. Обычно это является физиологической нормой, но иногда холодные ноги могут быть признаками болезней. Например, они могут указывать на наличие атеросклероза. При нем нарушается кровообращение, а особенно холодеют именно ноги, так как там наиболее узкие сосуды, пишет Business Insider.

Вторым заболеванием может быть диабет. Если у человека второй тип, то возможно ухудшение кровообращения. Еще холодные ноги могут говорить о болезни Рейно, так как она приводит к сужению сосудов во время холодов или при стрессе. По словам Депре, не исключена и периферийная невропатия. Во время этой болезни человек ощущает покалывание и жжение в конечностях.

Анемия тоже может быть болезнью, признаком которой являются холодные ноги. Организм производит недостаточное число красных клеток крови из-за нехватки железа. На анемию еще указывает низкий уровень гемоглобина.

Помимо этого, ноги могут похолодеть из-за тревожности, гипотиреоза и болезни Бюргера. Врач посоветовала обратиться к врачу, чтобы он поставил точный диагноз. Если болезней нет, а ноги все равно холодные, то стоит заняться спортом и делать массаж для улучшения кровообращения.