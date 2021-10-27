Названа снижающая уровень холестерина ягода

Употребление облепихи может помочь снизить уровень «плохого» холестерина в организме. К такому выводу пришли ученые после проведения исследования.

Результаты работы ученых появились на сайте National library of Medicine. Специалисты решили выяснить, может ли масло ягод облепихи влиять на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и снижать давление. Оказалось, что употребление 0,75 миллилитра такого масла в день в течение месяца способно нормализовать артериальное давление при гипертонии.

Еще ученые выяснили, что облепиха способствует уменьшению уровня «плохого» холестерина. Также ягоды помогают поддерживать баланс жирных кислот в организме. Употребление облепихи может помочь противостоять атеросклерозу и инсультам.

В ягоде, по словам специалистов, содержится большое количество антиоксидантов. Эти вещества борются со старением, сохраняя кожу молодой и препятствуя появлению морщин.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала осенние ягоды самыми полезными. Она отметила, что облепиха и другие кислые ягоды необходимы для хорошей работы иммунной системы.