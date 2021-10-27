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    27 октября 2021, 03:14

    Названа снижающая уровень холестерина ягода

    National library of Medicine: облепиха снижает уровень холестерина в крови

    Дарья Бунякова

    Употребление облепихи может помочь снизить уровень «плохого» холестерина в организме. К такому выводу пришли ученые после проведения исследования.

    Названа снижающая уровень холестерина ягода

    Результаты работы ученых появились на сайте National library of Medicine. Специалисты решили выяснить, может ли масло ягод облепихи влиять на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и снижать давление. Оказалось, что употребление 0,75 миллилитра такого масла в день в течение месяца способно нормализовать артериальное давление при гипертонии.

    Еще ученые выяснили, что облепиха способствует уменьшению уровня «плохого» холестерина. Также ягоды помогают поддерживать баланс жирных кислот в организме. Употребление облепихи может помочь противостоять атеросклерозу и инсультам.

    В ягоде, по словам специалистов, содержится большое количество антиоксидантов. Эти вещества борются со старением, сохраняя кожу молодой и препятствуя появлению морщин.

    Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала осенние ягоды самыми полезными. Она отметила, что облепиха и другие кислые ягоды необходимы для хорошей работы иммунной системы.