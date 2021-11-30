Холдинг «Институт стволовых клеток человека» начал разработку препарата от COVID-19

Холдинг «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) начал разработку лекарства от коронавируса. Его первые образцы могут быть получены уже в течение трех-четырех месяцев.

«Мы ведем начальные стадии разработки и хотим, чтобы у нас первые прототипы препарата появились в ближайшие три-четыре месяца», — заявил ТАСС председатель совета директоров компании Артур Исаев.

Он уточнил, что если первые варианты лекарства будут эффективными, то в компании начнут готовиться к доклиническим испытаниям.

Рассчитывается, что этот препарат будет применяться для помощи уже зараженным коронавирусом и его различными мутациями пациентам. Он должен останавливать размножение вируса в теле человека и снижать смертность.

Также Исаев высказался и по поводу новой вакцины «Бетувакс» и ее эффективности против нового штамма «омикрон». Он сообщил о тестировании вакцины и пообещал огласить результаты исследования уже в течение нескольких недель. Также руководитель холдинга предположил возможность модификаций «Бетувакса» в зависимости от меняющейся ситуации.