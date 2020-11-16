Диетолог объяснил, почему хочется сладкого

Иногда у человека появляется непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое. Это может происходить в связи с нехваткой определенных элементов или же из-за стресса, пояснила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, во время диеты не стоит себя жестко ограничивать. Если захотелось съесть пирожное, то лучше полакомиться им, а затем вернуться к правильному питанию.

«Человек должен себя баловать и не чувствовать себя суперменом, нужно балансировать. Иногда срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения. Если человеку некомфортно, он все равно сорвется», — привело слова Соломатиной радио Sputnik.

Диетолог добавила, что навязчивое желание сладкого может говорить о нехватке каких-то элементов. Организму может недоставать хрома, магния или витаминов группы B. Хром можно получить из мяса или морепродуктов, магний — из гречки, зеленых овощей и семечек, а витамины группы B — это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб и крупы. Кроме того, причиной тяги к сладкому могут быть нехватка энергии или стресс.

«Это может быть развод, болезнь близких, или человек не может получить гормоны удовольствия, которые получал от чего-то: не может заниматься хобби, перестал заниматься спортом, ушел на пенсию. Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает. Это может быть и скрытая инфекция», — рассказала врач.

При нехватке энергии Соломатина посоветовала есть «что-то жирное, сладкое, тягучее». Особенно часто людям не хватает энергии с наступлением холодов.