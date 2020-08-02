Хоакин Феникс выпустит фильм об опасных вирусах

Феникс работает над проектом вместе со своей невестой, актрисой Руни Мара, а также режиссерами Киганом Куном и Алексом Локвудом.

Работа началась в 2019 году, за несколько месяцев до начала эпидемии коронавируса. Авторы расскажут о бактериях и вирусах, которые передаются от животных к человеку подобно коронавирусу.

В фильм войдут интервью с ведущими мировыми учеными, по мнению которых, нынешняя эпидемия была неизбежной и еще далека от завершения. Выводы исследователей заключаются в том, что свиной и птичий грипп, COVID-19 и другие похожие болезни уходят корнями в животноводство.

В заявлении Мара и Феникса говорится, что «мы будем продолжать заболевать из-за современного животноводства, если радикально не поменяем свои привычки».

Ранее стало известно, что в России от коронавируса первыми будут прививать учителей и медиков.