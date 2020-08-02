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    02 августа 2020, 00:45

    Хоакин Феникс выпустит фильм об опасных вирусах

    Кирилл Фролов

    Американский актер Хоакин Феникс спродюсировал документальный фильм «Конец медицины», рассказывающий о вирусах, угрожающих всему человечеству. Фильм планируют завершить до конца 2020 года, сообщило издание Deadline.
    Хоакин Феникс выпустит фильм об опасных вирусах

    Феникс работает над проектом вместе со своей невестой, актрисой Руни Мара, а также режиссерами Киганом Куном и Алексом Локвудом.

    Работа началась в 2019 году, за несколько месяцев до начала эпидемии коронавируса. Авторы расскажут о бактериях и вирусах, которые передаются от животных к человеку подобно коронавирусу.

    В фильм войдут интервью с ведущими мировыми учеными, по мнению которых, нынешняя эпидемия была неизбежной и еще далека от завершения. Выводы исследователей заключаются в том, что свиной и птичий грипп, COVID-19 и другие похожие болезни уходят корнями в животноводство.

    В заявлении Мара и Феникса говорится, что «мы будем продолжать заболевать из-за современного животноводства, если радикально не поменяем свои привычки».

    Ранее стало известно, что в России от коронавируса первыми будут прививать учителей и медиков.

    Новости SMI.FM