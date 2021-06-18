ХМАО вошел в десятку лучших регионов по темпам вакцинации

Ханты-Мансийский автономный округ сейчас находится среди лучших регионов России по темпам вакцинации. На данный момент в регионе привиты 37% населения, написал «ФедералПресс».

Дело не только в инициативности жителей, но и в хорошей организации прививочной кампании со стороны властей. За весь период с начала вакцинации в ХМАО поступило 320 тысяч доз вакцины, сейчас в медучреждениях региона около 40 тысяч свободных доз, еще несколько десятков тысяч поступит до конца месяца.

Более 212 тысяч жителей Югры уже прошли оба этапа вакцинации. Однако расслабляться рано.

«Для того чтобы не было роста заболеваемости, нужно, чтобы прививку поставили 60% населения, а лучше — 70. Так что ситуация все еще серьезная, и лучше, безусловно, обезопасить себя и сделать прививку. Сейчас для этого в регионе созданы все условия», — пояснил главврач сургутской поликлиники № 3 Дмитрий Гуз.