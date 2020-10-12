ХМАО обновил антирекорд по числу заражений СОVID-19

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что вирус диагностировали у 208 жителей региона. Этот показатель стал максимальным с конца июля, пишет сайт URA.ru.

«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 25 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 183 случаях», — пояснили в пресс-службе.

По словам специалистов, в настоящий момент по 25 случаям заражения контакты уточняются. Больше всего инфицированных пациентов в Ханты-Мансийске и Урае.