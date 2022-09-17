Россиянам рассказали о самых опасных диетах | 360°

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Россиянам рассказали о самых опасных диетах

Врач Самсонова: хлопковая диета — одна из самых опасных в мире

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Некоторые люди в попытке похудеть начинают садиться на очень опасные диеты. Специалисты рассказали, какие методики похудения не принесут пользы для здоровья. Об этом сообщил «Доктор Питер».

Одной из самых опасных диет является хлопковая, отметила гастроэнтеролог Вера Самсонова. Ее смысл заключается в том, чтобы употреблять ватные диски, вымоченные в бульоне или фруктовом соке. К такому методу прибегали многие модели, чтобы создать иллюзию сытости. Однако обернуться такой подход может серьезными заболеваниями кишечной системы и белковыми отеками.

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Следующий вид диеты использовали в основном богатые люди. С помощью специальных препаратов они погружали себя в искусственную кому. В подобном состоянии организм не нуждался в пище, и человек худел. Однако вместе со стройностью приходило истощение организма, начинались проблемы с костями и памятью.

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Самые радикальные люди садились на паразитарную диету. Они употребляли яйца ленточных червей, которые начинали пожирать организм человека изнутри. Подобный метод действительно помогал худеть, однако ему сопутствовали серьезные проблемы с кишечником и другие болезни, передало utro.ru.

Диеты

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