Хирурги воссоздали жителю Петербурга откусанный лошадью нос

Врачи воссоздали жителю Санкт-Петербурга откусанный лошадью нос. Инцидент произошел неподалеку от Невского проспекта 9 декабря прошлого года, написал сайт «Петербургский дневник».

«Мы с друзьями 9 декабря в 22:50 выходили из караоке-бара „Дуэт“ и собирались на метро. Время помню точно, потому что тогда все закрывалось в 23 часа. Прямо у выхода из бара стояли две лошади с наездницами», — вспомнил пострадавший.

Молодой человек стал гладить и кормить животное. В какой-то момент лошадь укусила его в нос. Отмечается, что нос петербуржца был откусан полностью. Мужчину госпитализировали. Недавно ему сделали третью, завершающую операцию.

Хирург Андрей Макаров заверил, что отличий нового носа от натурального не будет. По его словам, в России подобные реконструкции делают крайне редко.