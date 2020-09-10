Хирурги удалили огромную опухоль у 12-летнего мальчика

Пациенту диагностировали Саркому Юинга в апреле 2020 года. Тогда подросток попал в инфекционный стационар с подозрением на коронавирус. Врачи провели обследование и выяснили, что дыхание затрудняла огромная опухоль. Она шла из девятого ребра и распространялась на левую половину грудной клетки и левое легкое. При этом подозрение на коронавирус подтвердилось.

Когда юноша выздоровел от COVID-19, его перевели в детское отделение НМИЦ онкологии имени Петрова. Там медики провели курс химиотерапии, но размеры опухоли остались прежними.

Тогда хирурги провели ребенку операцию, которая длилась семь часов. Медицинское вмешательство провел заведующий торакальным хирургическим отделением Евгений Левченко.

Операцию можно назвать уникальной из-за сочетания возраста пациента, размера опухоли и места ее нахождения, отметили в пресс-службе медицинского учреждения.

Новообразование отдавливало сердце несовершеннолетнего вправо, врастало в перикард, девятое ребро и диафрагму.