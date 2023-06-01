Здоровье 01 июня 2023, 14:42 Хирурги удалили 25-сантиметровую опухоль у челябинской школьницы

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Весной этого года 15-летняя школьница из Челябинска нащупала у себя странную шишку в районе печени, оказалось, что это очень большое доброкачественное образование. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Не все подобные опухоли требуют удаления, часто с ними можно продолжать жить вполне обычной жизнью. Но в данном случае новообразование достигло слишком больших размеров.

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«Опухоль занимала всю левую и большую половину правой доли печени. Ребенку были проведены все необходимые обследования, и мы приняли решение убирать опухоль. По всем маркерам она была доброкачественной», — рассказал главный детский хирург областной детской больницы Николай Ростовцев.

Операция прошла успешно. Хотя после нее и был сложный момент, врачам удалось стабилизировать девочку. Она уже хорошо себя чувствует, школьницу выписали из больницы. На память об опухоли у нее осталось лишь несколько небольших шрамов.

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