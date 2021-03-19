Хирурги создали пациенту барабанную перепонку из лоскута кожи на ухе

Врачи из клинической больницы № 2 в Тюмени вернули слух 43-летнему пациенту, который он почти утратил из-за хронического гнойного отита. Об этом сообщил сайт Infox.

Мужчина поступил с жалобами на болезненные ощущения в правом ухе и значительное снижение слуха.

Операция продлилась четыре часа. Медики реконструировали барабанную перепонку, которую сформировали из тканей пациента. У местного жителя вырезали из хрящевой ткани ушной раковины лоскут и сформировали из него новую барабанную перепонку.

Такую операцию могут проводить только хирурги с высоким уровнем профессионализма. Все вмешательства в организм человека проводятся через наружный слуховой проход. Толщина перепонки — меньше миллиметра, диаметр — один сантиметр. Хирурги работают с помощью особых миниатюрных инструментов под микроскопом.

Слух вернется к пациенту через некоторое время после операции. А стабильное улучшение слуха появится в течение шести месяцев после хирургического вмешательства. Все это время пациент будет находиться под наблюдением врачей. Он будет проходить реабилитацию у лора в поликлинике по месту жительства.