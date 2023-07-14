Здоровье 14 июля 2023, 14:00 Хирурги избавили москвича от кисты размером с грейпфрут Московские хирурги удалили мужчине кисту селезенки размером с грейпфрут Фото: freepik.com

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Хирургам ГКБ имени Буянова удалось провести успешную операцию мужчине, у которого развилась киста селезенки внушительных размеров. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве уточнили, что к специалистам обратился 39-летний мужчина, сообщив о болях в животе и высокой температуре, которая не спадала в течение месяца. Ему провели КТ и выявили огромную кисту селезенки размером с грейпфрут.

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Медики выяснили, что доброкачественное новообразование появилось у мужчины из-за травмы, которую он получил после падения полгода назад. Она могла в любой момент разорваться, поэтому мужчине требовалась срочная операция. При этом киста занимало больше половины органа.

Врач-хирург ГКБ имени Буянова Магомед Юсуфов отметил, что медики решили удалить лишь часть селезенки. Такая операция сложнее, чем удаление органа полностью, так как велики риски возникновения сильного кровотечения. Однако специалистам удалось выполнить лапароскопию с минимальной кровопотерей и без осложнений. Мужчина уже прошел реабилитацию и отправился домой.

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