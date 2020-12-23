Хирурги из Приамурья достали из сердца пациента два обломка иглы

В Приамурье мужчина пожаловался врачам на боли в области груди. Пациента пришлось прооперировать: в сердце молодого человека медики нашли осколки иглы.

Уникальную операцию 25-летнему россиянину провели в Амурской областной клинической больнице, сообщила пресс-служба лечебного учреждения. Поступивший пациент рассказал, что напоролся на случайно оказавшуюся в постели иглу.

«Срочно проведенное в приемном отделении обследование подтвердило наличие в грудной клетке пациента двух инородных тел, один из которых уже находился в перикарде», — уточнили медики. По их словам, ситуацию осложнило наличие крови в сердечной сумке.

Источник фото: пресс-служба Амурской областной клинической больницы

Врачи провели консультацию и согласовали свои действия с заведующим торакальным отделением. Бригада дежурных хирургов экстренно прооперировала мужчину.

Во время операции из сердца 25-летнего молодого человека достали два обломка иглы. Подобные хирургические вмешательства во врачебной практике в больнице назвали большой редкостью.

«Пациент спустя неделю был выписан, его здоровью ничего не угрожает», — заключили медики.