Хирурги из Петербурга начнут проводить операции по пересадке костного мозга

Врачи из Санкт-Петербурга уже в 2022 году начнут пересаживать костный мозг детям, которые страдают от онкологических заболеваний. Такой информацией поделился ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В декабре 2021 года в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете появилось отделение онкогематологии. Сейчас в нем имеется 18 мест для детей, которые страдают от рака.

«60 лет назад химиотерапии как таковой не существовало. На хирургическое лечение дети поступали в профильные учреждения, на сами операции часто вызывали наших специалистов. Поэтому назрела необходимость создания комплексного отделения», — отметил Дмитрий Иванов.

Медик подчеркнул, что уже в 2022 году в отделении появится возможность проводить операции по пересадке костного мозга.