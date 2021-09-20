Хирурги из Новосибирска первые в мире провели уникальную операцию на сердце

Новосибирские кардиохирурги клиники им. Мешалкина первыми в мире провели сложнейшую операцию на сердце. Они смогли обеспечить доступ к сердцу пациента с сохранением грудины. Об этом сообщил сайт kp.ru.

36-летний пациент страдал от недостаточности двустворчатого аортального клапана сердца. Створки клапана в сердце мужчины недостаточно смыкались, из-за чего происходил обратный ток крови из аорты в левый желудочек. Желудочек вырос до огромных размеров, что мешало его функционированию. Также у пациента обнаружили расширение восходящего отдела аорты.

«Врачи выполнили вмешательство через доступ во втором межреберном промежутке по передней поверхности грудной клетки. Провести технически сложное вмешательство через небольшой доступ в 6,5 сантиметра позволил накопленный опыт в области мини-инвазивных технологий и хирургии аорты», — рассказал директор института патологии кровообращения НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина Александр Владимирович Богачев-Прокофьев.

С помощью операции специалистам удалось сохранить качество жизни мужчины и избежать антикоагулянтной терапии, которая требуется в случае протезирования сердечного клапана. Врачи убрали провисание створок клапана, а также сократили диаметр фиброзного кольца до корректных значений.

«Одновременно провели операцию Дэвида — заместили аневризматически расширенную часть аорты сосудистым протезом. При этом собственный аортальный клапан сохранили», — сообщили в пресс-службе Центра им. Мешалкина.