Здоровье 31 августа 2023, 22:55 Хирург Зленко предупредил, что увеличение груди и ягодиц гелем опасно для здоровья

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Увеличение груди и ягодиц может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Такой информацией поделился пластический хирург Владимир Зленко, сообщила «Газета.ru».

Особенно вредным для организма является не рассасывающийся гель. Такое вещество способно вызывать воспаления. В дальнейшем пациенту может потребоваться очередная операция по удалению геля.

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Более безопасным методом является липофилинг, когда для увеличения ягодиц используют собственный жир пациента, передал сайт kp.ru.