Хирург Вознесенская: нельзя носить каблуки выше пяти сантиметров

Хирург Нина Вознесенская дала советы, которые помогут избежать проблем со спиной. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По данным ИА Nation News, женщинам она рекомендовала отказаться от каблуков выше пяти сантиметров.

«Вся обувь должна быть мягкая, легкая, с хорошо амортизирующей гибкой подошвой. Это придает устойчивость, мышцы спины и ног не переутомляются», — пояснила врач.

Также она отметила, что сидеть нужно на стульях с высокой спинкой, а спать на ровной поверхности, которая не прогибается.

Тем, кто работает сидя не стоит долго сидеть в наклоненном вперед положении — периодически следует откидываться на спинку. Если приходится поднимать что-то тяжелое — нужно делать это аккуратно, рассчитывая нагрузку.

Вознесенская добавила, что необходимо принимать витамины и микроэлементы, которые обеспечивают здоровье позвоночника: кальций, фосфор, магний, витамина D, марганец.

«Помните, что во время обострения ничего предпринимать нельзя! Сразу же к бегите к врачу! Но обезопасить себя от подобного вы можете. Все мои советы — лишь профилактика!» — заключила врач.