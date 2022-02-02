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    02 февраля 2022, 14:38

    Хирург Вознесенская: нельзя носить каблуки выше пяти сантиметров

    Дарья Морозова

    Хирург Нина Вознесенская дала советы, которые помогут избежать проблем со спиной. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Хирург Вознесенская: нельзя носить каблуки выше пяти сантиметров

    По данным ИА Nation News, женщинам она рекомендовала отказаться от каблуков выше пяти сантиметров.

    «Вся обувь должна быть мягкая, легкая, с хорошо амортизирующей гибкой подошвой. Это придает устойчивость, мышцы спины и ног не переутомляются», — пояснила врач.

    Также она отметила, что сидеть нужно на стульях с высокой спинкой, а спать на ровной поверхности, которая не прогибается.

    Тем, кто работает сидя не стоит долго сидеть в наклоненном вперед положении — периодически следует откидываться на спинку. Если приходится поднимать что-то тяжелое — нужно делать это аккуратно, рассчитывая нагрузку.

    Вознесенская добавила, что необходимо принимать витамины и микроэлементы, которые обеспечивают здоровье позвоночника: кальций, фосфор, магний, витамина D, марганец.

    «Помните, что во время обострения ничего предпринимать нельзя! Сразу же к бегите к врачу! Но обезопасить себя от подобного вы можете. Все мои советы — лишь профилактика!» — заключила врач.