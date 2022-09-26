Хирург Владимиров назвал продукты, которые сгущают кровь | 360°

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Хирург Владимиров назвал продукты, которые сгущают кровь

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Сгущение крови может произойти из-за снижения количества плазмы, которое, в свою очередь, является следствием обезвоживания. В интервью изданию «Доктор Питер» врач-хирург Павел Владимиров рассказал, что часто становится причиной такого явления.

Самыми распространенными оказались недостаток чистой питьевой воды, слишком жаркий климат, частые походы в бани и сауны, злоупотребление алкоголем, а также неправильное питание.

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Приводить к сгущению крови может и употребление некоторых продуктов, написало РИА ФАН. Это, в частности, бананы, картофель, петрушка, грецкие орехи, рябина, газированные напитки, алкоголь и кондитерские изделия.

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«Все эти продукты можно спокойно есть здоровым людям — тем, у кого нет заболеваний, проявляющихся поражением сосудов. Ограничивать себя точно стоит людям с атеросклерозом, артериитом, сахарным диабетом, выраженной варикозной болезнью. Также стоит быть осторожным тем, у кого есть также заболевания с генетической предрасположенностью к повышенному тромбообразованию — тромбофилии», — уточнил Владимиров.

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