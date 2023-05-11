Здоровье 11 мая 2023, 13:00 Хирург Визгалов рассказал, как резекция желудка помогает похудеть при ожирении 3 типа

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В мире все больше людей страдают ожирением, причем в особо сложных случаях спорт и диета уже не приносят результатов, и пациентам приходится ложиться под нож. Об этом РИАМО рассказал врач-хирург высшей категории медицинского центра «СМ-Клиника» Сергей Визгалов.

Он отметил, что операцию делают только при ожирении третьего типа, когда индекс массы тела составляет от 40 и более. Также к резекции желудка иногда прибегают при диабете второго типа. Врачи хирургически уменьшают его объем, что позволяет есть меньше и не только сбросить вес, но и удержать его.

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«Бариатрическая хирургия является наиболее эффективным методом борьбы с ожирением. Она позволяет не только снизить вес, но и удержать его. Пациенты, сбросившие вес при помощи операции, могут сохранить результаты до 16 лет», — отметил Визгалов.

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