Здоровье 22 декабря 2022, 04:08 Хирург Велиханов рассказал, как избежать обвисания живота после беременности Хирург Велиханов посоветовал делать массаж для борьбы с обвисанием живота после родов Pxhere

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Некоторые женщины сталкиваются с обвисанием живота и растяжками после беременности. Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время красоты» Рашид Велиханов рассказал, как решить данную проблему. Об этом сообщили «Известия».

Специалист пояснил, что во время беременности в организме женщины происходят значительные изменения. Дело в том, что живот начинает обрастать жиром, чтобы защитить плод. Кроме того, тело начинает вырабатывать гормон релаксин, который размягчает мышцы передней брюшной стенки.

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Чтобы избавиться от изменений в теле, важно следить за весом во время беременности. Не стоит допускать большого набора, так как это сказывается на качестве кожи. Кроме того, не стоит отказываться от легких физических нагрузок. Поддержать тонус кожи помогут косметические средства, контрастный душ, легкий массаж или бандаж для беременных. Однако особенно важен комплексный подход.

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«Обычно в 70% случаев происходят какие-либо изменения живота. У одной женщины могут быть только растяжки, у другой — только „обвисание кожи“, у третьей — только диастаз брюшных мышцы, а чаще всего у женщин происходит сочетание этих изменений», — рассказал специалист.

Однако если вышеперечисленные методы не помогли, можно обратиться за помощью к пластическому хирургу. Решить проблему можно с помощью абдоминопластики.