25 декабря 2023, 17:39
Хирург Велиханов рассказал, что маммопластика часто показана при доброкачественных образованиях
Маммопластика, или операция по коррекции молочных желез, делается не только из эстетических целей, но и по медицинским показаниям. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рашид Велиханов.
Он объяснил, что очень часто маммопластику назначают при наличии у пациентки доброкачественной опухоли. Если новообразование доставляет дискомфорт или мешает, его удаляют, а вместе с этим делают дополнительные улучшения.
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«Например, редукционную маммопластику — уменьшение молочных желез и подтяжку с удалением новообразований. Или же только мастопексию — подтяжку груди», — объяснил врач.
Пластические операции
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