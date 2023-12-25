Здоровье 25 декабря 2023, 17:39 Хирург Велиханов рассказал, что маммопластика часто показана при доброкачественных образованиях

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Маммопластика, или операция по коррекции молочных желез, делается не только из эстетических целей, но и по медицинским показаниям. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рашид Велиханов.

Он объяснил, что очень часто маммопластику назначают при наличии у пациентки доброкачественной опухоли. Если новообразование доставляет дискомфорт или мешает, его удаляют, а вместе с этим делают дополнительные улучшения.

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«Например, редукционную маммопластику — уменьшение молочных желез и подтяжку с удалением новообразований. Или же только мастопексию — подтяжку груди», — объяснил врач.

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