Хирург: увлечение пластическими операциями может быть психическим расстройством

Пластический хирург Игорь Короткий рассказал, что слишком частые пластические операции могут говорить о расстройстве психики. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Это заболевание дисморфофобия, которое заключается в конфликте между внешним видом и представлениями о себе в голове. Обычно такие люди слишком сильно недовольны собой.

«Это очень сложные пациенты, потому что они, получив даже хороший результат, очень часто остаются неудовлетворенны, потому что у них изначально заложены неудовлетворенность, неприятие собственной внешности», — пояснил Короткий.