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    22 апреля 2021, 11:59

    Хирург: увлечение пластическими операциями может быть психическим расстройством

    Дарья Морозова

    Пластический хирург Игорь Короткий рассказал, что слишком частые пластические операции могут говорить о расстройстве психики. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    Это заболевание дисморфофобия, которое заключается в конфликте между внешним видом и представлениями о себе в голове. Обычно такие люди слишком сильно недовольны собой.

    «Это очень сложные пациенты, потому что они, получив даже хороший результат, очень часто остаются неудовлетворенны, потому что у них изначально заложены неудовлетворенность, неприятие собственной внешности», — пояснил Короткий.